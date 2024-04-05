В Ужгороді незаконно приватизували будівлю вартістю понад мільйон гривень
Підприємець збрехав про те, що за 143 тис. грн відремонтував орендоване приміщення
Директор ужгородського підприємства під час приватизації будівлі використав підроблені документи. Правоохоронці передали кримінальну справу в суд, який арештував незаконно приватизоване приміщення вартістю понад мільйон гривень.
Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 5 квітня, директор однієї з ужгородських компаній у листопаді 2016 року вніс у приватизаційні документи неправдиву інформацію про те, що за 143 тис. грн відремонтував орендоване приміщення.
«Такі дії стали підставою для приватизації нерухомості. Будівля площею 292,3 м2 загальною вартістю понад 1 млн грн незаконно перейшла у власність товариства», – інформують у БЕБ.
Під час досудового розслідування на будівлю та земельну ділянку наклали арешт. Кримінальну справу передали в суд. За незаконну приватизацію об’єкта комунальної власності підприємцю загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.