На будівлю та земельну ділянку наклали арешт

Директор ужгородського підприємства під час приватизації будівлі використав підроблені документи. Правоохоронці передали кримінальну справу в суд, який арештував незаконно приватизоване приміщення вартістю понад мільйон гривень.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 5 квітня, директор однієї з ужгородських компаній у листопаді 2016 року вніс у приватизаційні документи неправдиву інформацію про те, що за 143 тис. грн відремонтував орендоване приміщення.

«Такі дії стали підставою для приватизації нерухомості. Будівля площею 292,3 м2 загальною вартістю понад 1 млн грн незаконно перейшла у власність товариства», – інформують у БЕБ.

Під час досудового розслідування на будівлю та земельну ділянку наклали арешт. Кримінальну справу передали в суд. За незаконну приватизацію об’єкта комунальної власності підприємцю загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.