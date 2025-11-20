В Ужгороді оприлюднили графік подачі води під час відключення світла
Його встановили за рішенням виконавчого комітету
До теми
У четвер, 20 листопада, ужгородський водоканал оприлюднив графік подачі води під час відключень електроенергії. Графік встановили за рішенням виконавчого комітету.
«У зв’язку з можливими відключеннями електропостачання, пов’язаними з російською агресією, можливий тимчасовий перехід на подачу води за графіком», – зазначили в КП «Водоканал м. Ужгород».
У підприємстві рекомендують ужгородцям відстежувати актуальну інформацію щодо погодинних відключень електроенергії на сайті ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Подача води у мікрорайонах міста, в яких вимикатимуть світло, може відбуватись за таким графіком:
- з 6:00 до 8:00
- з 12:00 до 14:00
- з 18:00 до 22:00.
За наявності електропостачання воду в Ужгороді подаватимуть цілодобово.