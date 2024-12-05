В Ужгороді визначили 10 локацій для торгівлі різдвяними ялинками
Ялинковий ярмарок триватиме 4-31 грудня у Боздоському парку
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Купити різдвяні ялинки та прикраси до них можна буде у місцях тимчасової торгівлі в різних мікрорайонах міста
Ужгородська міськрада затвердила місця тимчасової торгівлі ялинками та новорічними прикрасами. Зокрема, ялинковий ярмарок триватиме 4-31 грудня у Боздоському парку, інформує Управління економічного розвитку міста.
Також купити різдвяні ялинки та прикраси до них можна й у місцях тимчасової роздрібної торгівлі:
- поблизу будинку № 15 на вул. Вілмоша Ковача;
- поблизу будинку № 77 на вул. Марії Заньковецької;
- біля ринку «Нива» на вул. Андрія Палая;
- поблизу автовокзалу № 2 на вул. Підградській, 59;
- навпроти гіпермаркету «Епіцентр-2» на вул. Миколи Бобяка;
- біля кафе «Гармонія» на вул. Миколи Бобяка, 15;
- навпроти торгового центру «Дастор» на вул. Закарпатській;
- біля стадіону «Авангард» на вул. Івана Франка, 1;
- на вулиці Олександра Фединця позаду критого ринку.
Нагадаємо, раніше місця для торгівлі різдвяними ялинками визначили у Мукачеві.
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