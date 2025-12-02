В Ужгороді визначили локації для торгівлі ялинками
Цьогоріч ялинки можна буде купити у восьми місцях
До теми
З 1 до 31 грудня у Боздоському парку триватиме новорічний ялинковий ярмарок
У вівторок, 2 грудня, Ужгородська міська рада оприлюднила адреси торгівлі різдвяними ялинками та прикрасами. Цьогоріч їх можна буде купити на 8 локаціях у різних мікрорайонах міста.
За інформацією Управління економічного розвитку міста, з 1 до 31 грудня у Боздоському парку триватиме новорічний ялинковий ярмарок. У цей період також можна буде купити ялинки та прикраси до них за такими адресами:
- поблизу будинку № 15 на вул. Вілмоша Ковача;
- поблизу будинку № 77 на вул. Марії Заньковецької;
- поблизу автовокзалу № 2 на вул. Підградській, 59;
- навпроти гіпермаркету «Епіцентр» на вул. Миколи Бобяка, 48;
- біля стадіону «Авангард» на вул. Івана Франка, 1;
- на вул. Павла Чубинського навпроти ринку ТОВ «Альбіон».
- на вул. Олександра Фединця позаду критого ринку.
Крім того, адміністрації ринків та супермаркетів можуть організовувати торгівлю ялинками і новорічними прикрасами на власних територіях.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter