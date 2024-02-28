Ужгород купує електроенергію у постачальника останньої надії за вищою ціною, ніж у 2023 році

Вуличне освітлення в Ужгороді вночі тимчасово працюватиме за графіком. Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету 28 лютого через оскарження процедури закупівлі електричної енергії одним з учасників торгів.

Як розповіла ZAXID.NET, начальниця управління житлово-комунального господарства Ужгородської міської ради Олександра Турянчик, під час процесу оскарження тендеру місто купує електроенергію у постачальника останньої надії за вищою ціною, ніж у 2023 році.

«У минулому році переможець тендеру постачав Ужгороду електроенергію за ціною 5,65 грн за кіловат. Зараз у постачальника останньої надії ціна – 6,44 грн за кіловат», – зазначила Олександра Турянчик.

До укладення договору з новим постачальником електричної енергії вуличне освітлення в Ужгороді не працюватиме із 24:00 до 5:30. Пішохідні та транспортні мости освітлюватимуться, як зазвичай.