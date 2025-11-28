За успішну здачу практичного іспиту майбутня водійка мала заплатити 150 доларів

Ужгородський міськрайонний суд визнав інструктора автошколи «ЗНЦ» Олександра Грешка винним у хабарництві і призначив йому 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 18 листопада, у вересні 2024 року обвинувачений зустрівся з ученицею поблизу автошколи на вул. Минайській в Ужгороді та запевнив її, що за 150 доларів вплине на службовців територіального сервісного центру МВС, щоб вона успішно склала практичний іспит та отримала посвідчення водія.

Під час судового засідання Олександр Грешко визнав свою вину, підтвердивши, що просив хабаря для себе і посередника. Суддя також врахував, що обвинувачений раніше не судимий, не стоїть на обліку в наркологічному і психоневрологічному диспансерах та має на утриманні двох малолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Маріанна Крегул визнала Олександра Грешка винним у хабарництві і призначила йому 34 тис. грн штрафу. Вирок можуть оскаржити в апеляції.