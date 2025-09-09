Європейські спецслужби ліквідували мережу, яка займалася збором розвідданих для Білорусі

На території Європи викрили та ліквідували білоруську розвідувальну мережу. Її діяльність припинили спецслужби Румунії, Чехії та Угорщини, повідомило 9 вересня CNN із посиланням на контррозвідувальне агентство Чехії (BIS) і румунське Агентство з протидії організованій злочинності (DIICOT).

За даними європейських спецслужб, агенти працювали на білоруське КДБ. Серед учасників шпигунської мережі – 47-річний заступник керівника молдовської спецслужби SIS, який передавав секретну інформацію білоруським спецслужбовцям.

За даними румунських спецслужб, у 2024-2025 роках підозрюваний посадовець двічі зустрічався з білоруськими агентами в угорському Будапешті – правоохоронці припускають, що тоді він отримував нові інструкції та гроші. Йому повідомили про підозру у держзраді та арештували.

Також правоохоронці викрили білоруського агента, який діяв під прикриттям дипломата у Чехії. Йому дали 72 години, щоб той залишив країну.

У чеському контррозвідувальному агентстві повідомили, що Білорусі вдалося створити шпигунську мережу через те, що її дипломати можуть вільно пересуватися європейськими країнами.

«Щоб успішно протидіяти цій ворожій діяльності в Європі, нам потрібно обмежити пересування акредитованих дипломатів з Росії та Білорусі в межах Шенгенської зони», – сказав голова чеського BIS Міхал Коуделка.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Аргентині викрили угруповання з росіян, які створювали місцеву мережу впливу для сприяння інтересам Росії. Шпигунська мережа, раніше фінансована засновником ПВК «Вагнер» Євгєнієм Прігожиним, поширювала дезінформацію у мережі та здійснювала спроби вплинути на внутрішню ситуацію в Аргентині.