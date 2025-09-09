В Європі ліквідували білоруську шпигунську мережу
Білорусі вдалося розбудувати агентурну мережу через вільний в'їзд її дипломатів до країн ЄС
На території Європи викрили та ліквідували білоруську розвідувальну мережу. Її діяльність припинили спецслужби Румунії, Чехії та Угорщини, повідомило 9 вересня CNN із посиланням на контррозвідувальне агентство Чехії (BIS) і румунське Агентство з протидії організованій злочинності (DIICOT).
За даними європейських спецслужб, агенти працювали на білоруське КДБ. Серед учасників шпигунської мережі – 47-річний заступник керівника молдовської спецслужби SIS, який передавав секретну інформацію білоруським спецслужбовцям.
За даними румунських спецслужб, у 2024-2025 роках підозрюваний посадовець двічі зустрічався з білоруськими агентами в угорському Будапешті – правоохоронці припускають, що тоді він отримував нові інструкції та гроші. Йому повідомили про підозру у держзраді та арештували.
Також правоохоронці викрили білоруського агента, який діяв під прикриттям дипломата у Чехії. Йому дали 72 години, щоб той залишив країну.
У чеському контррозвідувальному агентстві повідомили, що Білорусі вдалося створити шпигунську мережу через те, що її дипломати можуть вільно пересуватися європейськими країнами.
«Щоб успішно протидіяти цій ворожій діяльності в Європі, нам потрібно обмежити пересування акредитованих дипломатів з Росії та Білорусі в межах Шенгенської зони», – сказав голова чеського BIS Міхал Коуделка.
Нагадаємо, у червні 2025 року в Аргентині викрили угруповання з росіян, які створювали місцеву мережу впливу для сприяння інтересам Росії. Шпигунська мережа, раніше фінансована засновником ПВК «Вагнер» Євгєнієм Прігожиним, поширювала дезінформацію у мережі та здійснювала спроби вплинути на внутрішню ситуацію в Аргентині.