Вже майже три роки триває повномасштабна війна в Україні. Сили оборони роблять усе можливе, щоб прогнати ворога з української землі. Завдання Державної прикордонної служби – оберігати кордони нашої країни, також прикордонники безпосередньо беруть участь і в бойових діях. Зараз прикордонники потребують підсилення своїх лав, зокрема і Мукачівський прикордонний загін. Детальніше про обов’язки та переваги Держприкордонслужби, а також про вакансії ZAXID.NET розповів начальник 27-го прикордонного загону полковник Олександр Осипець.

Багато військових кажуть, що найбільшим викликом для Сил оборони України сьогодні є питання відсутності людей. Яка ситуація у ДПСУ?

Справді питання укомплектованості підрозділів Державної прикордонної служби, так як і інших складових Сил оборони, актуальне. Воно перебуває на контролі не лише відомства, а й безпосередньо кожного керівника органу чи підрозділу охорони кордону. Прикордонники виконують завдання як в районах активного ведення бойових дій, так і здійснюють охорону державного кордону по всьому периметру країни. Ті підрозділи, які виконують бойові завдання, вони першочергово потребують дозабезпечення, доукомплектування. А також – відновлення, відпочинку, відбутися це може завдяки ротації. Зазначу, що прикордонники перебувають в нелегких умовах під час охорони державного кордону. Прикордонники відстоюють право на існування держави. Адже одним з основних атрибутів існування держави є саме кордон. Тому охорона і захист державного кордону – невід’ємна складова діяльності і функціонування прикордонних підрозділів.

Яких спеціалістів сьогодні найгостріше потребує ДПСУ, зокрема й Мукачівський загін?

Державна прикордонна служба, зокрема й Мукачівський загін, ми постійно впроваджуємо різні інновації, реформуємося, переозброюємося за стандартами європейських країн, а також за стандартами НАТО. Враховуючи це все і виклики сьогодення, прикордонний загін потребує різних фахівців, у нас спектр вакансій великий. Серед затребуваних професій ті, які актуальні як для виконання бойових завдань, так і для охорони кордону. Це оператори безпілотних літальних апаратів, це спеціалісти протидії БпЛА, водії, інспектори прикордонного контролю в пунктах пропуску. Також актуальною є підготовка кінологів, потрібні фахівці з інженерного напрямку – задля інженерного облаштування державного кордону, різного роду спеціалісти електронних комунікацій та радіотехніки. Повний перелік вакантних посад можна знайти на сайтах з пошуку роботи, на сторінках у соцмережах Держприкордонслужби, а також в центрах рекрутингу.

А як найпростіше потрапити до прикордонників – через ТЦК чи рекрутингові центри?

Найзручнішим способом є звернення до відділу рекрутингу прикордонного загону. Ми маємо фахівців, які підберуть кожному кандидату зручне місце служби та посаду за його попереднім фахом або, як то кажуть, до чого лежить душа. Проведемо підготовку за фахом. Процедура з відбору займає близько чотирьох днів. Немає потреби у зверненні до ТЦК.

Що отримує новобранець ДПСУ?

Громадяни, призвані на військову службу, набувають статусу військовослужбовця. Відповідно на них розповсюджуються пільги, передбачені законами України. Першочергово, це закони «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також кодекс законів про працю та інші нормативно-правові акти, які супроводжуватимуть їхню діяльність в період служби. Проходження служби в Держприкордонслужбі передбачає зняття з військового обліку в ТЦК.

Окрім того, військовослужбовець матиме щомісячне грошове забезпечення – від 21 тис. грн, залежно від фаху та посади можливі доплати, а також преміювання за відповідні показники. Окрім того, виплачується одноразова матеріальна допомога при укладенні першого контракту. Це 27 тис. грн. Також є щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, на оздоровлення, підйомна допомога для військовослужбовців та членів сімей при переїзді до нового місця служби або в інший населений пункт. Також надається компенсація за піднайом житла і гарантована відпустка – 30 діб на рік. Під час служби забезпечується безкоштовне триразове харчування, медичне обслуговування та інші пільги, які передбачені для військовослужбовця. Навчання відбуваються як в навчальних центрах Державної прикордонної служби, так і за кордом. Навчання проводять досвідчені інструктори.

Які перспективи мобілізованих у ДПСУ? Тобто, де опиниться той чи інший рекрут за місяць, пів року, рік служби? Чи є гарантія, що певний спеціаліст залишиться на своїй посаді і його не переведуть в інший підрозділ?

Військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, призначатимуться на посаду за фахом, за потребою доукомплектування підрозділів охорони кордону. Добір кандидатів на військову службу за контрактом відбувається за їхнім бажанням та за територіальним принципом. Протягом перших шести місяців і першого контракту гарантується, що військовослужбовець проходить військову службу в тому прикордонному загоні, куди він прийшов. До прикладу, якщо прийшов в Мукачівський загін, то служитиме в Мукачівському загоні. Переведення протягом цих шести місяців неможливе, у разі сумлінного виконання обов’язків та дотримання законодавства, військової дисципліни. Можу з власного досвіду запевнити, якщо військовослужбовець вмотивований, то однозначно його не переводитимуть нікуди, він й надалі працюватиме з тими ж командирами, керівниками, пліч-о-пліч охоронятиме Західний кордон або ж його залучать до виконання інших завдань безпосередньо в управлінні прикордонного загону. Для цього вимоги не великі – лише мати нульову толерантність до корупції, а також сумлінно виконувати свої обов’язки.

Що ви можете сказати тим, хто вагається мобілізовуватись? Як їх переконати?

У кожної людини є свої мотиви та побоювання. Під час війни, від результату якої залежить не тільки існування кожного, а й в цілому держави, на мою особисту думку, бути осторонь – це злочин. Не можна дивитись на те, що відбувається в нашій країні осторонь і очікувати, що хтось це зробить за тебе, що це омине твій населений пункт, твоє село. Треба зробити свій внесок в обороноздатність країни і це не обов’язково безпосередньо виконувати бойові завдання. Як я вже на початку розмови казав, одною з умов державності є державний кордон, тож важлива його охорона. Кожен громадянин країни зобов’язаний виконати свій обов’язок не тільки задля досягнення спільної перемоги, а й взагалі для збереження цілісності країни. Люди не мають боятися, вони можуть стати в стрій та знайти свою роль і місце в підрозділах охорони кордону. Якщо новобранець не має навичок, знань – не страшно, ми навчимо.

З початком війни на західному кордоні у прикордонників суттєво побільшало роботи. Яка ситуація станом на зараз порівняно із першим роком війни – чи побільшало спроб незаконного перетину, чи навпаки – поменшало?

Ситуація на Західному кордоні завжди вирізнялася своєю динамічністю та інтенсивністю. Прикордонники, які забезпечують охорону державного кордону, служать в достатньо нелегких умовах. До повномасштабного вторгнення ми часто стикалися з переміщенням контрабандних товарів. Зараз, з початком повномасштабного вторгнення, є чимало спроб перетину державного кордону особами призовного віку. Найбільше така активність була на початку 2022 року і на початку 2023 року. Також стикаємося зі злочинними організаціями, які сприяють незаконному перетину кордону. Ми намагаємося викривати і протидіяти цим злочинцям, впроваджуючи різного роду інноваційні підходи.

Як справляєтесь з тією кількістю роботи? Які кроки довелось зробити, щоб забезпечити захист кордону?

Як загалом у Державній прикордонній службі, так і в нашому Мукачівському загоні, ми запроваджуємо багато європейських стандартів інтегрованого управління державним кордоном, а також сучасні технології. Першочергово завдяки запровадженню технічної складової. Використовуємо засоби відеоспостереження: як приховані, так і відкриті. Застосування пілотованої та безпілотної авіації дозволяє виконувати завдання досить ефективно. Використання цих технічних засобів суттєво зменшує навантаження на особовий склад. Ми постійно вдосконалюємося у напрямку забезпечення, доукомплектування, підвищення фахової підготовки особового складу. Завдяки такому комплексному підходу підвищується ефективність охорони державного кордону.

Кордони потрібно берегти всюди. Адже безпека країни починається із непохитної охорони кордону і взагалі кожного її рубежу, кожного її метра. Міць кордонів – це запорука незалежності країни. Кожен має розуміти, що кордон це не просто лінія на карті або умовна смуга на місцевості, це ще історично кров’ю і потом окреслені території. Захищеність кордонів – це гарантія, запорука розвитку і миру в Україні. Це один, на мою особисту думку, з найважливіших елементів в забезпеченні національної безпеки України.

Дізнатися більше про службу в Мукачівському загоні можна зателефонувавши за номерами: 0660202662, 0970202662. Також можна прийти у рекрутинговий центр прикордонників Мукачівського загону, який працює в Мукачево на вул. Недецеї 45.