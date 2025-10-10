Роман Шененко має можливість внести заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора Роману Шененку. Його підозрюють у підбуренні до надання 3,5 млн доларів хабаря. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомило «Суспільне».

Прокуратура вимагала обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановити заставу у розмірі 8 млн грн. Суд частково задовільнив клопотання прокурорів – ВАКС обрав для Романа Шененка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Також підозрюваний може внести заставу – 4 млн грн.

Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ повідомило про викриття прокурора Офісу генпрокурора на підбурюванні підозрюваного до надання хабаря САП та судді ВАКС у розмірі 3,5 млн доларів. За гроші прокурор та адвокат обіцяли підозрюваному закриття провадження на підставі так званих «правок Лозового».

У Офісі генпрокурора назвали дії НАБУ необґрунтованими. Також там заявили, що очікують від НАБУ та САП офіційне надання матеріалів кримінального провадження, щоб провести внутрішнє розслідування.