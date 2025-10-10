ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
Роман Шененко радив підозрюваному запропонувати САП та ВАКС 3,5 млн доларів хабаря
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора Роману Шененку. Його підозрюють у підбуренні до надання 3,5 млн доларів хабаря. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомило «Суспільне».
Прокуратура вимагала обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановити заставу у розмірі 8 млн грн. Суд частково задовільнив клопотання прокурорів – ВАКС обрав для Романа Шененка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Також підозрюваний може внести заставу – 4 млн грн.
Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ повідомило про викриття прокурора Офісу генпрокурора на підбурюванні підозрюваного до надання хабаря САП та судді ВАКС у розмірі 3,5 млн доларів. За гроші прокурор та адвокат обіцяли підозрюваному закриття провадження на підставі так званих «правок Лозового».
У Офісі генпрокурора назвали дії НАБУ необґрунтованими. Також там заявили, що очікують від НАБУ та САП офіційне надання матеріалів кримінального провадження, щоб провести внутрішнє розслідування.