Жидачівський районний суд розглядав справу щодо вчительки Млинської гімназії Олександри Бегей, сина якої госпіталізували в лікарню з алкогольним отруєнням.

Як вказано в матеріалах справи, 22 березня 2023 року вранці неповнолітній син Олександри Бегей потрапив у КНП «Жидачівська міська лікарня» з підозрою на гостре отруєння алкоголем. На неї поліцейські склади адмінпротокол щодо ухилення від виконання батьківських обовʼязків. У постанові суду вказано, що Олександра Бегей працює вчителькою української мови у Млинівській гімназії Жидачівської міськради.

У суді мама свою провину визнала й зазначила, що провела із сином відповідну профілактичну бесіду щодо заборони вживання алкоголю.

Враховуючи обставини справи, суддя Жидачівського райсуду Святослав Сливка звільнив Олександру Бегей від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.