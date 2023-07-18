Трофейна БМП-2, серпень 2022

Велика Британія досліджує трофейну російську військову техніку, яка була захоплена в Україні, щоб навчитися їй протидіяти якомога ефективніше, розповів головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін у коментарі Sky News, опублікованому вранці у вівторок, 18 липня. Так британські військові хочуть дізнатися більше про технічні характеристики та інші параметри російської військової техніки.

За його словами, війна в Україні стала «дзвінком» для Великої Британії. Вона вимагає пришвидшеного придбання військової техніки та агресивнішої політики для Британії у питаннях власної безпеки.

Відповідаючи на запитання про те, чого Велика Британія навчилася, досліджуючи захоплену російську військову техніку в Україні, адмірал Радакін сказав: «Дуже важливо, тому що ми в клубі країн, коли ми отримуємо російську техніку або обладнання з інших країн, яке може становити небезпеку для нас у майбутньому, ми ділимося цими знаннями».

«У нас також є вчені, які розбирають іноземні деталі, щоб допомогти нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання? Як ми можемо його перемогти? Як ми можемо мати ще кращу броню? Як ми можемо порушити їхній зв’язок? Як ми можемо переконатися, що зможемо пробити їхній захист? І це те, що ми робимо», – сказав Радакін.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес описав Україну як «лабораторію бойових дій» для українських військ та їхніх західних союзників, коли вони експериментують з новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими окупантами.

Як зазначає «Мілітарний», з початку повномасштабної війни з Росією українські війська захопили сотні одиниць військової техніки окупантів. Вона стала цінним надбанням для бригад ЗСУ.