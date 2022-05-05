Велика Британія може передати Україні зброю з більш високим радіусом дії для відбиття російського вторгнення. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

У повідомленні зазначається, що у процесі переговорів президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона «йшлося не просто про ситуацію в Україні та розвиток війни з Росією, а й про можливу передачу Києву зброї підвищеної дальності. за підсумками розмови».

«Лідери обговорили розвиток подій на полі бою та потреби Збройних сил України. Зокрема, вони обговорили питання надання зброї більш високої дальності, щоб запобігти обстрілу мирних громадян», – йдеться у повідомленні.

Яку саме зброю Лондон може поставити Україні не уточнюється. Сторони домовилися провести додаткові телефонні переговори у найближчому майбутньому.

До слова, раніше Міноборони Великої Британії спростувало повідомлення про передачу Україні гусеничних 155-мм гаубиць AS-90, але сказало, що нині розглядається питання про відправку армійських 105-мм буксованих легких гармат в Україну.