Верховна Рада України прийняла закон, що звужує коло осіб, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Зміни торкнуться тих, хто має родичів з інвалідністю.

Йдеться про законопроект, який Верховна Рада ухвалила в середу, 28 червня.

схвалений 28 червня. Як пише Ukrainian Military Pages, змінюється чинна наразі норма, що відстрочку від мобілізації отримують військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Ухвалений закон визначає, що відстрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині не має інших людей, зобов’язаних утримувати особу з інвалідністю. Для цього законопроєкт доповнює абзац 11 частини І статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

Ухвалений закон ще має підписати президент.

Нагадаємо, загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року.

Під час воєнного стану військовозобов’язаними вважають усіх чоловіків від 18 до 60 років.

Однак призовники є окремою категорією щодо військового обов’язку і законодавством не передбачена можливість їхнього призову під час мобілізації. У травні Верховна Рада зменшила граничний вік перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Автори документа очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.