Верховний суд відхилив скаргу НАБУ на догану Назару Холодницькому

СуспільствоАндрій Стець, 21 серпня1430

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Верховний суд відхилив скаргу НАБУ на догану Назару Холодницькому
фото з відкритих джерел
Керівник САП Назар Холодницький

Верховний суд відмовився за позовом НАБУ відкривати провадження щодо скасування догани голові САП Назару Холодницькому. Про це повідомляє у Facebook прес-служба суду.

«21 серпня 2018 року Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду ухвалив рішення, яким відмовив у відкритті провадження у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про визнання протиправним та скасування рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення на Холодницького Н.І.» - йдеться в повідомленні.

У суді розповіли, що, окрім скасування догани, Національне антикорупційне бюро просило зобов’язати КДКП розглянути висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях Холодницького та відповідні матеріали дисциплінарного провадження.

«У рішенні ВС зазначено, що в судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб’єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується», - пояснює суд.

«Особи, за дисциплінарною скаргою яких КДКП приймає рішення у визначеному Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» порядку, не є суб’єктами дисциплінарного провадження і не наділені правом на оскарження в судовому порядку рішень КДКП як за результатами дисциплінарного провадження, так і за наслідками вирішення питання про його відкриття», - додають там.

Суд зауважив, що НАБУ у разі незгоди з рішенням КДКП може, за наявності дозволу КДКП, оскаржити таке рішення лише у Вищій раді правосуддя. Зазначається також, що на це рішення ВС можна подати апеляцію до Великої палати Верховного суду.

Нагадаємо, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня рекомендувала винести догану, але не звільняти керівника САП Холодницького із займаної посади за скоєний дисциплінарний проступок.

Скаргу в КДКП подали генеральний прокурор Юрій Луценко і директор НАБУ Ситник. Вони звинуватили керівника САП в дисциплінарних правопорушення після того, як були оприлюднили записи, зроблені в робочому кабінеті Холодницького.

За словами директора НАБУ Ситника, на записах йдеться про злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на посадових осіб та суди для прийняття ними певних рішень. Також було зафіксовано підбурювання свідка до дачі неправдивих показань.

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