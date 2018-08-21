Верховний суд відхилив скаргу НАБУ на догану Назару Холодницькому

Керівник САП Назар Холодницький

Верховний суд відмовився за позовом НАБУ відкривати провадження щодо скасування догани голові САП Назару Холодницькому. Про це повідомляє у Facebook прес-служба суду.

«21 серпня 2018 року Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду ухвалив рішення, яким відмовив у відкритті провадження у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про визнання протиправним та скасування рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення на Холодницького Н.І.» - йдеться в повідомленні.

У суді розповіли, що, окрім скасування догани, Національне антикорупційне бюро просило зобов’язати КДКП розглянути висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях Холодницького та відповідні матеріали дисциплінарного провадження.

«У рішенні ВС зазначено, що в судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб’єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується», - пояснює суд.

«Особи, за дисциплінарною скаргою яких КДКП приймає рішення у визначеному Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» порядку, не є суб’єктами дисциплінарного провадження і не наділені правом на оскарження в судовому порядку рішень КДКП як за результатами дисциплінарного провадження, так і за наслідками вирішення питання про його відкриття», - додають там.

Суд зауважив, що НАБУ у разі незгоди з рішенням КДКП може, за наявності дозволу КДКП, оскаржити таке рішення лише у Вищій раді правосуддя. Зазначається також, що на це рішення ВС можна подати апеляцію до Великої палати Верховного суду.

Нагадаємо, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня рекомендувала винести догану, але не звільняти керівника САП Холодницького із займаної посади за скоєний дисциплінарний проступок.

Скаргу в КДКП подали генеральний прокурор Юрій Луценко і директор НАБУ Ситник. Вони звинуватили керівника САП в дисциплінарних правопорушення після того, як були оприлюднили записи, зроблені в робочому кабінеті Холодницького.

За словами директора НАБУ Ситника, на записах йдеться про злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на посадових осіб та суди для прийняття ними певних рішень. Також було зафіксовано підбурювання свідка до дачі неправдивих показань.