Ветерани АТО заблокували автовокзал у Дніпрі через відмову продати пільговий квиток

Ветерани АТО блокували шлагбаум при в'їзді до автовокзалу

Через відмову продати пільговий квиток учаснику АТО ветерани заблокували виїзд з автовокзалу Дніпра. Про це повідомляє місцеве видання «Наше місто».

У середу, 27 грудня, у касі автовокзалу Дніпра учаснику АТО відмовили у продажі пільгового квитка. Касир та черговий диспетчер не захотіли продати квиток, аргументуючи це тим, що програма пільг працює некоректно і нема можливості роздрукувати пільговий квиток.

У зв'язку з цим АТОвець викликав патрульну поліцію. Співробітники автовокзалу відмовились коментувати ситуацію правоохоронцям.

Тож сьогодні, 28 грудня, ветерани АТО блокували шлагбаум при в'їзді до автовокзалу. Вони вимагали пояснення учорашньої ситуації. Після появи директора автовокзалу та представників «Укртрансбезпеки» вокзал був розблокований.

Нагадаємо, а Івано-Франківську атошники змусили водія маршрутки вибачитися перед матір'ю загиблого бійця.