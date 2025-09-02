Наслідки атаки на Білу Церкву 2 вересня

У ніч на вівторок, 2 вересня, російські окупанти масовано атакували безпілотниками північ та південь України. Внаслідок атаки постраждали щонайменше три області – Київська, Сумська та Одеська, є загиблий, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Близько 01:15 у пресслужбі Повітряних сил попередили про загрозу застосування ворожих безпілотників у Білоцерківському районі Київської області. За даними ПС, дрони рухалися в напрямку Білої Церкви з Полтавщини.

Вже вранці 2 вересня у пресслужбі ДСНС повідомили, що росіяни масовано атакували Білу Церкву, завдавши ударів по місцевому підприємству. Внаслідок атаки загорілися та зазнали руйнувань ангари, а також трьохповерхова будівля підприємства.

«На жаль, під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, в Білій Церкві через російську атаку сталися загоряння трьох будівель та приватних гаражів. На момент публікації всі загоряння ліквідовані.

Також вибухи лунали в Сумах – Повітряні сили попередили про застосування в області російських БпЛА та керованих авіабомб. Згодом голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські безпілотники вдарили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум. За попередніми даними, внаслідок атаки сталася масштабна пожежа, проте ніхто не постраждав.

Втім, згодом голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що внаслідок атаки на місто є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою. Серед постраждалих – дитина.

«Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон», – повідомив Кривошееєнко.

На Одещині росіяни атакували Ізмаїльський район, застосувавши ударні безпілотники. У пресслужбі Ізмаїльської РДА повідомили, що завдяки своєчасному реагуванню вдалося запобігти значним руйнуванням, жертвам та постраждалим. Втім, у районі зайнялися пожежі – їх оперативно ліквідували.

Нагадаємо, 31 серпня російські війська масовано обстріляли Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок атаки десятки тисяч мешканців залишилися без світла.