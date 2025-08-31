Внаслідок атаки спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники

У ніч на неділю, 31 серпня, російські війська масовано обстріляли Одеський район ударними безпілотниками, зокрема, постраждав Чорноморськ. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки пошкоджена енергетична інфраструктура, тому наразі понад 29 тис. абонентів залишилися без світла. Кіпер зазначив, що відновлювальні роботи вже почалися. Також через обстріл пошкоджень зазнали приватні будинки та адміністративні приміщення. У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Крім цього, внаслідок атаки постраждала одна людина.

«Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 30 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку на України, застосувавши ударні дрони та ракети. Влучання зафіксували на Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.