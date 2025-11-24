Збережіть актуальний графік на телефоні або роздрукуйте його

Тривалі відключення електрики можуть збивати з ритму, але з невеликою підготовкою та плануванням вони не стануть проблемою. Головне – розуміти графік і розділити свої справи на ті, що потребують електрики, і ті, що можна робити без неї. Це дозволяє зберігати продуктивність і уникати хаосу. Детальніше про це пише «Зелена газета».

Вивчіть графік відключень

Збережіть актуальний графік на телефоні або роздрукуйте його, позначивши «світлі» та «темні» години. Це допоможе планувати побутові справи та уникати хаосу. Налаштуйте нагадування за 10-15 хвилин до відключення, щоб встигнути вимкнути техніку.

Розділіть справи на «залежні» та «незалежні від світла»

Визначте, що потрібно робити лише під час наявності електрики (прання, прасування, робота за комп’ютером), а що можна робити без неї (читання, прибирання вручну, планування, навчання дітей, фізичні вправи). Це знімає відчуття безпорадності і дозволяє провести день продуктивно.

Заряджайте все заздалегідь

Павербанки, акумулятори, запасні батарейки та заряджені лампи допомагають залишатися на зв’язку та підтримувати мінімальну побутову діяльність. Тримайте один павербанк для роботи, інший – для комунікації.

Плануйте харчування

Готуйте страви, які можна швидко підігріти або їсти холодними. Запасіться крупами, консервами та іншими продуктами, які можна довго зберігати (і бажано без холодильника). Використовуйте мультиварку або електроприлади у перші хвилини наявності світла.

Готуйте робочі завдання до офлайн-режиму

Збережіть важливі файли на флешку або зовнішній диск, підготуйте офлайн-версії документів. Так ви зможете працювати навіть під час відключення електрики.

Створіть стабільну сімейну рутину

Дітям і старшим людям важлива передбачуваність. Обговорюйте план на завтра: коли є світло, а коли можна займатися справами без електрики. Це допомагає підтримувати ритм життя і зменшує стрес.

Організуйте затишок у темряві

Підготуйте антистрес-куток: теплий плед, книги, настільні ігри, термос із чаєм. Відключення світла стане часом для відпочинку, а не стресу.