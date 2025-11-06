У приміщенні через борги вимкнули комунальні послуги

Відома на Тернопільщині громадська організація «Бункер С» може призупинити свою роботу. У приміщенні, де волонтери виготовляють сухі та консервовані страви для фронту, відключили опалення й електрику. Причина – реорганізація власності приміщення. ZAXID.NET поспілкувався з волонтерами та представниками обласної влади, щоб дізнатися деталі та з’ясувати, які є пропозиції для розв’язання цієї проблеми.

Волонтерський штаб «Бункер С» розташований у підвальних приміщеннях будівлі на вулиці Старий Ринок, 1А. Це будинок, в якому раніше був обласний фізкультурний диспансер. Однак на початку 2025 року депутати його реорганізували, приєднавши до Тернопільської обласної дитячої лікарні, а приміщення надали в оренду комунальній установі обласної ради «Ветеранський простір».

Нещодавно в будинку через борги відключили електрику та опалення. Волонтери «Бункер С» розповіли ZAXID.NET, що мали також відключити й водопостачання, однак волонтери закликали «Тернопільводоканал» цього не робили.

Бухгалтерка організації Валентина Босак розповіла, що вони працюють у цьому приміщенні з 2014 року. Відтоді виготовляють і передають військовим на фронт різну овочеву і м’ясну консервацію, сухі борщі, енергобатончики, вареники, консервовані каші. На тиждень мають кілька відправок. Зокрема, для 16-ї, 44-ї, 68-ї та інших бригад.

Директор «Бункер С» та його заступник воюють на фронті. У тернопільському штабі наразі працюють лише жінки, а також чоловіки пенсійного віку. Більшість із них – переселенці, які приїхали в Тернопіль з Херсона, Краматорська, Бахмута та інших міст. Люди приходять і безоплатно готують їжу для захисників на передовій.

На фронт для різних бригад щотижня відправляють сотні закруток (фото: ZAXID.NET)

Як розповіла Валентина Босак, три дні тому їхнє приміщення повністю відключили від електрики та опалення.

«Нам пояснили: будівля належить фіздиспансеру, а оскільки його виселили звідси й саму установу ліквідовують, то вони й не платили за комунальні послуги. Їм надсилали попередження про оплату, однак вони це ігнорували. Ми нічого про це не знали, а дізналися лише тоді, коли в будівлі зникла електрика», – зазначила вона.

У «Бункер С» волонтерять переселенці з різних куточків України (фото: ZAXID.NET)

Волонтерка додала, що вони зверталися до обласної ради й просили увімкнули їм електрику – щоб волонтери могли працювати не наосліп. Зараз світло у їхніх підвальних приміщеннях є завдяки автомобільним акумуляторам. Однак вони не можуть користуватися кухонними комбайнами та іншими приладами, щоб підготувати все для консервації. У відповідь на їхнє звернення у Тернопільській облраді запросили штаб на зустріч із головою Богданом Бутковським. Вона вже запланована на 7 листопада.

Валентина Босак зазначила, що волонтери хотіли б залишитися в цьому приміщенні. Готові переїхати й до іншого, але якщо воно розташоване в центрі міста. Також їм необхідно встановити там газові автоклави – обладнання, в якому готують консервацію для військових.

«Ми маємо два великі автоклави, які працюють на газі. В них ми заправляємо 80 банок за раз, а щотижня робимо три-чотири заходи і відправляємо це на фронт. Зараз маємо відправку на Покровськ. Нам пропонували раніше переїхати в їдальню обласної ради, однак там все на електриці, а газові автоклави там неможливо встановити й використовувати», – пояснила вона.

Голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у коментарі ZAXID.NET зазначив, що знає про проблему волонтерського штабу. Однак додав, що вона виникла через паперову тяганину.

«Усі роки з 2014-го штаб “Бункер С” перебував там неофіційно, тобто з дозволу директора фізкультурного диспансеру. Коли диспансер ліквідували, то будівлю і майно не передали новій комунальній організації “Ветеранський простір”», – розповів голова облради.

Керівник фізкультурного диспансеру не зареєстрував за обласною радою будівлю, що мав зробити упродовж 2012-2014 років. Тому і виникла така ситуація, – пояснила заступниця начальника відділу правового та кадрового забезпечення управління з питань комунального майна Тернопільської обласної ради Оксана Мормуль.

«Зараз є будинок, що належить установі, яку ліквідовують і реорганізовують. Навіть якщо гіпотетично підключать світло й опалення, то хто має платити ці борги? Приміщення не належить облраді, а фізкультурний диспансер не спроможний платити, бо перебуває у процесі ліквідації», – зазначила вона.

За її словами, потрібно буде чекати, поки будівля і майно перейдуть до Тернопільської обласної дитячої лікарні, а керівник лікарні перереєструє будинок за облрадою. Або ж подавати в суд на відчуження будівлі.

У Тернопільській облраді додали, що в п’ятницю, 7 листопада, зустрінуться з представниками «Бункер С» і разом шукатимуть вихід із цієї ситуації, аби штаб і надалі працював та виготовляв страви для військових.