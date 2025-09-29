Михайло Дорогович є амбасадором Закарпаття в галузі мистецтва

Закарпатський класик сучасної фотографії, викладач Академії культури та мистецтв Михайло Дорогович відмовився взяти грамоту від міського голови Ужгорода Богдана Андріїва. Інцидент стався у Закарпатському краєзнавчому музеї ім. Тиводара Легоцького 26 вересня, під час нагородження представників туристичної сфери напередодні професійного свята.

У коментарі ZAXID.NET 29 вересня Михайло Дорогович пояснив, що його вчинок не був політичним, а в такий спосіб він виразив свою думку як митець.

«Я відмовився тому, що наша мерія зруйнувала місто. Як корінний ужгородець, відверто кажу: те, що відбувається в Ужгороді, це бандитизм. У мене нема політичних амбіцій або відносин з мером. Ми навіть не знайомі. Усі мовчать… Простий народ говорить, а еліта – ні. Художники, письменники, музиканти – всі все знають, але беруть ці папірці й показують цим, що підтримують. Коли ти береш папірець від мера, то ти кажеш, що так – я тебе поважаю, і поважаю, що ти робиш», – зазначив Михайло Дорогович.

На інцидент відреагували у пресслужбі Ужгородської міської ради. У коментарі «Суспільному» відповіли, що кожна людина в Україні має право висловлювати свої думки та позицію.

Зазначимо, Михайло Дорогович – відомий фотохудожник із Закарпаття, амбасадор регіону в галузі мистецтва. Магістр фотографії Київського університету культури та викладач дисципліни з аудіовізуального мистецтва в «Академії культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

Михайло Дорогович є переможцем численних міжнародних премій, серед яких Monovisions Black & White Photography Awards 2023 (Лондон), Tokyo International Foto Awards 2022 (Токіо), Prix de la Photographie Paris 2025» в категорії People Photography (Париж) та інші. Автор фотопроєктів, що представили культуру та традиції регіону: «Відомі та цікаві особистості Закарпаття», «Культурний етнос Закарпаття», «Високогірні жителі Українських Карпат» та «Унікальні жінки ромської культури "келделарі"».