Акція протесту у Калинах триває з 1 вересня

З 1 вересня у селі Калини Тячівського району триває безстрокова акція протесту мешканців проти будівництва ГЕС на річці Тересва. Під час загальних зборів жителі громади висловили недовіру депутатам і голові Дубівської ОТГ.

Акція протесту проходить на дамбі річки та в центрі села Калини, поруч з ТЦ «Абсолют». Як повідомляє «Закарпаття онлайн», люди вимагають від забудовника – ТОВ «Гідроресурс-Тересва», звільнити територію села від будівельної техніки, поки компанія не підтвердить наявність всіх дозвільних документів.

8 вересня у Калинах пройшли загальні збори старостівського округу, під час яких 211 мешканців Дубівської громади прийняли звернення з вимогами усунення з посади старости села Калини Василя Метелешка, висловлення недовіри депутатському корпусу та голові Дубівської ОТГ Денису Каганцю та розпуску виконкому Дубівської громади.

Також мешканці села звернулися до Генпрокурора, міністра МВС та голови СБУ зі скаргою на правоохоронців Тячівського району, які нібито дозволяють забудовнику завозити матеріали на дамбу для будівництва ГЕС.

Нагадаємо, у квітні 2025 року працівники ТОВ «Гідроресурс-Тересва» під час розчистки території для майбутньої гідроелектростанції пошкодили дамбу на річці Тересва. Порушення зафіксував начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства Сергій Стойка і викликав поліцію. У травні Тячівський районний суд наклав арешт на земельні ділянки, орендовані ТОВ «Гідроресурс-Тересва» для зведення гідроелектростанції у селі Калини. Підставою стала кримінальна справа, відкрита через будівництво МГЕС на річці Тересва без дозволу Міндовкілля.

Мешканці села Калини у Тячівському районі протестують проти зведення ГЕС з травня 2024 року. Натомість у Дубівській селищній раді проєкт підтримують, обіцяючи людям, що інвестор облаштує в Калинах нову набережну зі «зручними лавицям, стильним вуличним освітленням та велодоріжкою», а обабіч Тересви укріплять береги та відновлять природне русло річки.