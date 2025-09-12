Валерій Гусак виставив у своєму фейсбуці фото у вишиванці і розповів, як утік за кордон

Колишній власник приватного підприємства «Домова служба» 53-річний рівнянин Валерій Гусак утік до Варшави під час служби в армії. Посадовець опублікував допис у фейсбуці, в якому описав, як його перевезли човном через Тису до угорського кордону за 10 тис. доларів винагороди. Пізніше він цю публікацію видалив, повідомили журналісти видання «4 влада».

Рівненський бізнесмен Валерій Гусак опублікував скандальний допис на своїй фейсбук-сторінці у четвер, 11 вересня, а через годину його видалив. Як видно на скриншотах, які встигли зробити журналісти, посадовець написав, що близько місяця шукав шляхи для виїзду до Європи, хоч і був чинним військовослужбовцем. З його слів, він знайшов «пропозицію вище середнього класу» за 10 тис. доларів.

«Мене цілком комфортно перевезли на човні через Тису. Потім показали, де знаходиться дірка в державному кордоні, дали чіткий час на прохід і побажали вдалого життя. Уже в Угорщині був ще один несподіваний бонус, коли після оформлення всіх необхідних документів, приїхав бус із закарпатськими номерами та за додаткові 50 євро довіз до Будапешта», – написав Валерій Гусак.

Пояснюючи причини виїзду, посадовець зазначив, що не вірить у боротьбу за незалежність. Війна, на його думку, стала «великим бізнесом дуже великих дядь». А свою мотивацію піти до війська чоловік пояснив бажанням потрапити до вищого класу суспільства:

«Не секрет, що після війни Україна розділиться на тих, хто воював і тих, хто не воював. Перші матимуть багато переваг, особливо не дотримуватимуться законів і будуть тотально паразитувати на тих, хто не воював. Це будуть класи господарів і рабів, а сама країна надовго зайде в той же стан, який був на початку 90-х. Тому, я спробував добровільно зайти в клас людей, які воювали», – додав рівненський підприємець.

Нині він проживає у столиці Польщі, про що також повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Додамо, що Валерій Гусак – рівненський бізнесмен, засновник ПП «Домова служба», яке працює у Рівному, Тернополі, Луцьку та Львові. У 2020 році балотувався до Рівненської міської ради від «Європейської солідарності», але його не обрали.