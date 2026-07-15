Адміністрація нацпарку рекомендує не відвідувати території біля озер Світязь і Пісочне

У пʼятницю, 17 липня, у Шацькому національному природному парку проведуть акарицидну обробку територій від кліщів. Відвідувачів і місцевих жителів просять утриматися від відвідування двох популярних зон відпочинку щонайменше на добу. Про це повідомила 14 липня пресслужба нацпарку у фейсбуці.

Обробка розпочнеться вранці 17 липня. Роботи проводитимуть на таких локаціях:

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урочище Тополина біля озера Світязь (село Світязь);

біля озера Світязь (село Світязь); урочище Ляпове біля озера Пісочне (село Мельники).

Протягом 24 годин після обробки адміністрація парку рекомендує не відвідувати ці території, не вигулювати там домашніх тварин, уникати контакту з травою, кущами та іншою рослинністю, а також не заходити на прибережні ділянки й газони.

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У Шацькому нацпарку зазначають, що такі заходи проводять для зменшення ризику укусів кліщів та безпечного відпочинку відвідувачів.