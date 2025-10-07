Правоохоронці викрили Ярослава Кувічку на хабарі у квітні 2024 року

Луцький міськрайонний суд виніс вирок старшому державному інспектору митного поста «Луцьк» Ярославу Кувічці, якого викрили на поборах за ввезення товарів на територію України. Відсторонений від виконання обовʼязків митник через суд поновився на посаді та зобовʼязав компенсувати йому зарплату за весь час вимушеного прогулу. Днями суд усе ж визнав посадовця винним в отриманні неправомірної вигоди та призначив 68 тис. грн штрафу без права обіймати посаду протягом трьох років.

Як йдеться у вироку суду від 30 вересня, державний інспектор Волинської митниці Ярослав Кувічка систематично вимагав та отримував гроші від підприємців, які ввозили товари на територію України. За інформацією СБУ, за неправомірну винагороду посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод і зменшити розмір митних платежів. Викрили митника 3 квітня 2024 року під час отримання чергового хабаря.

Тоді Луцький міськрайонний суд постановив відсторонити Ярослава Кувічка з посади на два місяці, доки триватиме розслідування. Митник намагався оскаржити цю ухвалу, проте Волинський апеляційний суд залишив рішення без змін. Однак уже у вересні 2024 року Ярослав Кувічка подав позов до Волинського окружного адміністративного суду, в якому просив поновити його на посаді та стягнути з роботодавця середній заробіток за час вимушеного прогулу, тобто по 22 065 грн за кожен місяць. Суддя Оксана Адрусенко підтримала позов і підозрюваний повернувся на роботу.

Ярослав Кувічка визнав свою вину частково й розповів у суді, що лютому 2024 року знайомий поцікавився, чи може він зменшити масу автомобіля, що зазначена в документації. Митник відповів, що допоможе за винагороду від 100 до 300 доларів, залежно від обсягу роботи. Так, у березні 2024 року він оформив перший автомобіль, а до 1 квітня того ж року – ще два. За це отримав 500 доларів. Водночас обвинувачений заперечив інформацію про те, що погрожував створювати перешкоди й відмовити в митному оформленні.

Підприємець, який просив Ярослава Кувічку про послугу, повідомив у суді, що з 2023 року працював у ТзОВ «Ферал+». У його обовʼязки входила, зокрема, підготовка документів для Волинської митниці. У лютому 2024 року він зустрівся з обвинуваченим і запитав, чи зможе той зменшити масу автомобіля у документації. Митник погодився, але озвучив суму хабаря. Після цієї зустрічі потерпілий звернувся до СБУ і надалі діяв виключно під контролем правоохоронців.

Суддя Ярослав Артиш визнав Ярослава Кувічку винним за ч. 1 ст. 368 КК України (прийняття неправомірної вигоди службовою особою) та призначив 68 тис. грн штрафу без права працювати в правоохоронних органах на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.