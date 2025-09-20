Віктор Ющенко заявив про необхідність знищити диктаторський режим Путіна

Віктор Ющенко заявив про необхідність здійснити наступ на столицю Росії Москву, щоб повалити диктаторський режим Владіміра Путіна. Про це третій президент України сказав у інтерв’ю для телеканалу «Апостроф», опублікованому у п’ятницю, 19 вересня.

Віктор Ющенко наголосив, що поки існує диктаторський режим Путіна, країнам всього світу загрожує небезпека. Також колишній президент зауважив, що замороження війни на поточній лінії фронту загрожує Україні, оскільки росіяни не зупиняться та намагатимуться захопити всю територію.

«Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу: і все? І ви рахуєте, якщо виходити на кордон 91 року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите. Насправді ви залишаєте найбільшу проблему своїм дітям та онукам [...] Ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно у сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим», – наголосив Віктор Ющенко.

Щоб здолати Росію, на думку Віктора Ющенка, українці мають об’єднатися. Також експрезидент заявив, що Україна має вести так звану асиметричну війну, застосовуючи сучасні військові технології.

«Є сила, яка непоборна, це – дух нації. Якщо ми, 40 мільйонів українців, говоримо одним голосом – нас жодна нація світу не підкорить [...] Найбільше Путін боїться бунту. Бунту народу проти тирана. Солідарність лякає його найбільше [...] Найправильніша поведінка – формувати концепт асиметричної війни, технологічної війни. Росія з погляду наукових фахівців перебуває на 19 місці у світі. А в нас є третя армія світу програмістів», – зауважив Віктор Ющенко.

Нагадаємо, після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті, яка сталась 28 лютого, Віктор Ющенко висловив підтримку президенту України. Ющенко наголосив, що перемовини між двома країнами не можуть відбуватись через приниження.