Чоловік домагався дітей від 7 до 14 років

Вінницький суд призначив покарання 56-річному педофілу, який був викладачем з малювання та розбещував неповнолітніх під приводом приватних уроків. За розбещення дітей протягом десяти років вчитель отримав 12 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у вівторок, 14 листопада.

Наприкінці 2022 року чоловіка викрили та затримали правоохоронці. За даними слідства, 56-річний зловмисник створив так званий «художній гурток» для дітей у власній квартирі.

«Об’єктами розпусних дій ставали малолітні вихованки, які приходили на приватні заняття з малювання. Чоловік, переконавшись у відсутності батьків чи інших дорослих, більш як 10 років вчиняв розпусні дії відносно дітей», – повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Жертвами вінницького педофіла ставали діти від семи до 14 років. Чоловік, користуючись авторитетом та фізичною перевагою, схиляв дітей до сексуальних дій, а також вів із ними переписки.

Суд визнач вчителя малювання винним у злочинах проти неповнолітніх за ч. 1, 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 та ч. 3 ст. 156-1 ККУ (розбещення малолітніх і неповнолітніх, домагання дитини для сексуальних цілей, виготовлення та зберігання дитячої порнографії). Його ув’язнили на 12 років та 6 місяців без права займатися педагогічною діяльністю строком на три роки. Окрім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих щодо стягнення моральної шкоди на загальну суму у 250 тис. грн.