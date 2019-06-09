Випадкова зустріч українських політиків-конкурентів. Увага на обличчя і руки

Під час святкування Дня міста у Мостиськах 9 червня зустрілись двоє політиків, які вже оголосили про свій намір балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округу №120, що включає Мостиський, Городоцький і частину Самбірського району Львіської області. Заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк (зліва) і чинний народний депутат від цього округу Ярослав Дубневич (справа) старанно намагалися не помічати один одного.

Фото Тетяни Рефцьо