Житель Костянтинівки полагодив НКР військових

У прифронтовому місті Костянтинівка, що на Донеччині, місцевий велосипедист побачив зламаний наземний робот військових та відремонтував його. Дії чоловіка зафіксувала камера, що встановлена на НРК. У п’ятницю, 17 жовтня, зняті кадри виклали на ютуб-каналі Армія TV.

Наземний роботизований комплекс 4 окремої важкої механізованої бригади виконував логістичну місію – транспортував вантаж для мінометників бригади Нацполіції «Лють». На зворотному шляху в НКР злетіла гусениця, це побачив місцевий мешканець, який проїжджав повз на велосипеді, та вирішив полагодити дрон.

На кадрах, що зняла камера НРК, видно, що чоловік помахав у камеру та прийнявся лагодити дрон.

Завдяки небайдужому чоловіку робот зміг проїхати ще 2 км, а потім його підібрала евакуаційна група.

«Я був вражений. Зазвичай цивільні мешканці або перебувають осторонь, або мають різні погляди на ситуацію. Потім ми відшукали того чоловіка та подарували йому різні смаколики», – розповів головний сержант роти БпЛА 4 бригади Володимир Іллющенко.

За словами Володимира Іллющенка, чоловіку запропонували посаду водія НКР, але його дружині така ідея не сподобалась.

