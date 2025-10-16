89-річна прикарпатка кілька років відкладала пенсію, щоб передати гроші на ЗСУ
Допомогу спрямують для підрозділу Сил спеціальних операцій
Мешканка Тлумацької громади Петрунеля Козак передала волонтерам 20 тис. грн, які кілька років відкладала з пенсії. Допомогу спрямують для підрозділу Сил спеціальних операцій.
Про вчинок 89-річної мешканки прикарпатського села Палагичі розповіли у громадській організації «Захист держави». За словами волонтерів, попри інвалідність, Петрунеля Козак підтримує українських військових з початку повномасштабного вторгнення РФ.
«Цього разу вона передала 20 тис. грн, які відкладала зі своєї пенсії протягом багатьох років. Пані Петрунеля доручила нам передати ці кошти військовим, і ми з глибокою вдячністю виконуємо це прохання», – зазначили в громадській організації.
Гроші пенсіонерки допоможуть у закупівлі квадроцикла для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій.