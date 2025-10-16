Попри інвалідність, Петрунеля Козак підтримує українських військових з початку повномасштабного вторгнення РФ

Мешканка Тлумацької громади Петрунеля Козак передала волонтерам 20 тис. грн, які кілька років відкладала з пенсії. Допомогу спрямують для підрозділу Сил спеціальних операцій.

Про вчинок 89-річної мешканки прикарпатського села Палагичі розповіли у громадській організації «Захист держави». За словами волонтерів, попри інвалідність, Петрунеля Козак підтримує українських військових з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Цього разу вона передала 20 тис. грн, які відкладала зі своєї пенсії протягом багатьох років. Пані Петрунеля доручила нам передати ці кошти військовим, і ми з глибокою вдячністю виконуємо це прохання», – зазначили в громадській організації.

Гроші пенсіонерки допоможуть у закупівлі квадроцикла для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій.