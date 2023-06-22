Світлану Волкову раніше звільняла з посади Верховна Рада, але через три роки її поновили на посаді

Вища рада правосуддя звільнила Світлану Волкову з посади судді Печерського районного суду міста Києва за вчинення дисциплінарного проступку. Про це прес-служба ВРП повідомила в четвер, 22 червня.

За інформацією «Фундації DEJURE», Світлана Волкова – суддя, яка звільнила з-під варти екс-командувача «Беркуту» Дмитра Садовника, який згодом утік з України. За це у вересні 2016 року Верховна Рада за поданням Вищої ради юстиції звільнила її з посади судді.

Проте у 2019 році Верховний Суд скасував постанову ВР про її звільнення, а Печерський районний суд поновив Волкову на посаді.

Генеральна прокуратура підозрювала Волкову у винесені завідомо неправосудного рішення, однак у 2020 році суд її виправдав.

У 2014 році Волкова відмовилася продовжити Дмитрові Садовнику, якого підозрюють у розстрілі 39 учасників Євромайдану, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше стало відомо, що екс-«беркутівець» втік з-під домашнього арешту до окупованого Криму.