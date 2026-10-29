«Голка» дослідила голосування Віталія Кличка за земельні питання

Протягом шести років у Київраді відбулося 9 400 земельних голосувань, з них 2 350 – щодо розгляду земельних питань по суті. Віталій Кличко був присутній на 437 голосуваннях, з яких мер Києва підтримав 168 рішень. Це становить лише 7% від усіх земельних голосувань по суті. Про це йдеться в дослідженні громадської ініціативи «Голка», опублікованому у четвер, 29 жовтня.

«Голка» зауважує, що, попри те, що Кличко нечасто бере участь у земельних голосуваннях, його голос може стати вирішальним. Одним із таких випадків було голосування за передання в оренду ділянки в парку «Наталка» на Оболоні. Київрада 61 голосом – мінімально необхідною кількістю – погодила передати товариству «Гювексхаус» в оренду на 10 років 1,28 га землі під ресторан або інші комерційні об’єкти. Кличко проголосував за рішення, тож без його голосу воно не набрало б необхідної кількості голосів.

Рішення ухвалили попри те, що раніше на цій ділянці проводили будівельні роботи без прав на землю. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Водночас більшість земельних рішень, зауважує «Голка», залежить від голосів депутатських фракцій. За даними громадської ініціативи, найчастіше їх підтримують депутати «Батьківщини» та фракції Віталія Кличка «УДАР». У земельних голосуваннях беруть участь 83% депутатів «Батьківщини» та 82% представників «УДАРу», а серед присутніх за відповідні рішення голосують 90%.

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Депутати «Європейської солідарності» та «Слуги народу» підтримують земельні рішення однаково – за них голосують 59% від загального складу кожної фракції. Найрідше такі рішення підтримують депутати «Єдності» та «Голосу».

Статистика голосувань Київради за земельні питання

Голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів наголошує, що земля є особливо цінним ресурсом для міста, адже повернути передані ділянки може бути складно. За її словами, Кличко може дистанціюватися від земельних голосувань через репутаційні ризики, однак рішення ухвалюють не лише голосами його фракції.

«Дані свідчать, що мер чудово може розуміти репутаційні ризики і тому дистанціюється від земельних голосувань, але він представляє партію УДАР. Тож є питання і до голови виконкому партії Артура Палатного: чому Михайло Терентьєв, який фігурував в операції НАБУ “Чисте місто”, досі очолює земельну комісію? Але відповідати мають і інші партії. “Удар” має лише 30 голосів зі 120, а рішення ухвалює більшість. І “Батьківщина”, і ЄС, і “Слуга народу” теж дають свої голоси за земельні питання», – зауважила Ірина Федорів.

Статистика явки фракцій на голосування

За результатами дослідження, Кличко також рідше долучається до голосувань щодо будівництва та містобудування. Різниця становить 19 відсоткових пунктів. На голосування щодо оренди мер приходить на 27 пунктів рідше, ніж зазвичай. Натомість у голосуваннях щодо бюджету та управління він бере участь на 13 і 16 відсоткових пунктів частіше відповідно.

Нагадаємо, у серпні «Голка» зауважила, що протягом семи років роботи Верховної Ради IX скликання частка голосувань «проти» майже зійшла нанівець – навіть серед опозиційних фракцій.