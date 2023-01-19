Водосвяття, яке щороку проводили представники різних конфесій, цьогоріч провели військові капелани

У четвер, 19 січня, у свято Богоявлення на площі Ринок у центрі Львова традиційно відбулося міське освячення води. Цього року воду освятили військові капелани Гарнізонного храму апостолів Петра і Павла. Упродовж дня охочі можуть прийти і набрати свячену воду до своїх домівок.

До спільної молитви долучились представники влади Львова, депутати, мешканці та гості міста.

«Цьогоріч, безумовно, основна тема в суспільстві – це захисники України і їхня мужність. Військові капелани, які стараються завжди бути поруч захисників, запрошені освятити цю воду. Думаю, в цьому глибока символіка – щоби ще раз привернути увагу людей до того, що триває війна, і що захисники потребують молитви, потребують підтримки», – розповів настоятель гарнізонного храму Петра і Павла, голова місії «Центр військового капеланства» УГКЦ Тарас Михальчук.

На міському освяченні води були присутні міські чиновники, депутати та всі охочі (фото ЛМР)

Коли отці завершували освячення, пролунала повітряна тривога, тож усіх учасників дійства закликали набирати воду уже після завершення тривоги.

Капелан ЛМР Павло Дроздяк зауважив, що цьогорічне водосвяття стало моментом великої єдності. «Разом із нашими капеланами в особливий спосіб переживаємо це Богоявлення, єднаючись думкою і молитвою з нашими військовослужбовцями, добровольцями, волонтерами, усіма тими, які платять найвищу ціну за нашу свободу, за те, що святкуємо ці свята у своїх домівках», – наголосив отець Павло Дроздяк.

Традиційно кожен охочий зможе взяти свяченої води додому. Для цього біля Ратуші встановили резервуар, об’ємом 1500 літрів.