Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовому однієї з частин, який вчинив смертельну ДТП за кермом вантажівки. Водій на смерть збив 79-річну львів’янку на переході – суд призначив йому два роки тюремного ув’язнення, але звільнив від відбування покарання. Водійських прав чоловіка не позбавляли.

Як вказано у вироку суду, який винесли у квітні 2024 року, випадок трапився на початку червня 2022 року на вул. Тракт Глинянський у Львові. Військовий керував службовою вантажівкою DAF (на військовій реєстрації) з напівпричепом, виїхав на нерегульований пішохідний перехід та збив 79-річну жінку, яка саме переходила дорогу. Вона отримала важкі травми і наступного дня померла у лікарні.

У судовому засіданні водій вантажівки визнав свою провину та заявив, що не помітив жінку на дорозі через габарити автомобіля. Син загиблої у суді повідомив, що водій частково відшкодував йому завдану шкоду.

Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали, зокрема висновки експертиз, та визнав військового винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.415 ККУ (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини). Винуватцю ДТП призначили два роки тюрми, але звільнили від покарання з дворічним іспитовим терміном. Водійських прав чоловіка не позбавляли. Вирок ще можна оскаржити.