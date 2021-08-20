24-річний Олександр Довбиш служить у військовій частині А4150 у Старичах

Яворівський районний суд оштрафував військовослужбовця Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Старичах Олександра Довбиша, який оприлюднив службову інформацію на своїх сторінках у Instagram і «Вконтакті». Його фото зі зброєю у формі і даними військового обліку суд розцінив як розголошення службової інформації.

Як вказано у матеріалах справи, 24-річний Олександр Довбиш служить стрільцем-регулювальником комендантської роти військової частини А4150 у Старичах, де розташований Яворівський військовий полігон. На своїх сторінках Instagram і «Вконтакті» він опублікував свої фото у військовій формі зі стрілецьким озброєнням, вказавши дату та місце народження, а дані з персонального обліку військовослужбовців.

«У ході проведення огляду особистої персональної сторінки "Вконтакті" та Instagram, які належать стрільцю-регулювальнику комендантської роти військової частини А4150, було виявлено висвітлені зображення у військовій формі одягу ЗС України "піксель", стрілецького озброєння, із зазначенням особистої інформації, інформації щодо персональних даних військовослужбовця, число, місяць та рік народження, місце народження, зведених відомостей персонального обліку військовослужбовця», – йдеться у матеріалах справи.

Під час моніторингу соцмереж у червні 2021 року ці фото виявили працівники департаменту військової контрозвідки СБУ. На їхню думку, опублікувавши фото, військовий розголосив службову військову інформацію, що є адмінпорушенням за ч. 1 ст. 212-5 КУпАП. На суд Олександр Довббиш не з’явився, однак визнав свою вину у надісланій до суду заяві.

Враховуючи докази, суддя Яворівського районного суду Ірина Карпин визнала Олександра Довбиша винним у розголошенні службової інформації та призначила йому 340 грн штрафу. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.