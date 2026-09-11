Солом’янський районний суд Києва ув’язнив військового зі Львова, який за 700 доларів підпалив позашляховик ЗСУ у Києві та зняв це на відео. Окрім цього, він пошкодив вогнем ще сім авто у столиці. За кримінальні правопорушення йому призначили 6 років тюрми.

Як вказано у вироку, на який першим звернув увагу сайт «Судовий репортер», уродженець Львова, військовий Павло В. був оператором БпЛА батальйону ТрО. Наприкінці листопада 2025 року він підпалив позашляховик військових ЗСУ у Києві та зняв це на відео. За підпал він отримав на криптогаманець 700 доларів від невстановленої слідством людини.

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Правоохоронці порушили кримінальну справу через перешкоджання законній діяльності ЗСУ, оскільки авто мало маскувальне забарвлення, чорні номерні знаки та використовувалося військовими ЗСУ.

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Протягом грудня 2025 року – січня 2026 року Павло В. підпалив ще шість автомобілів у столиці, у одному випадку вогонь перекинувся ще одне авто, тож загалом пошкоджено сім машин. Серед них: Porsche Cayenne, Lexus RX450, Audi A6 Allroad, Dodge Ram, Hyundai Matrix, Citroёn, Nissan X-Trail.

Через підпал цих авто правоохоронці порушили іншу кримінальну справу за фактом умисного знищення чи пошкодження чужого майна.

У суді обвинувачений Павло В. визнав свою провину у кримінальних правопорушеннях. Цю справу розглянув суддя Олександр Бурлака, який дослідив усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим та не відшкодував заподіяну шкоду власникам авто.

Суддя визнав Павла В. винним у кримінальних правопорушеннях та призначив покарання – 6 років тюрми. Двоє потерпілих подали цивільні позови, тож засуджений має виплатити їм загалом близько 650 тис. грн матеріальної шкоди та ще по 50 тис. грн моральної шкоди. Інші потерпілі також можуть звернутися до суду із цивільними позовами. Вирок ще можна оскаржити.