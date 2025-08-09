Якщо людина з бронюванням чи відстрочкою добровільно мобілізується, вона все ж має пройти ВЛК

Військовозобов’язані з відстрочкою від призову або ті, хто має бронювання, не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарської комісії. Про це у суботу, 9 серпня, повідомили у пресслужбі міністерства оборони України.

За даними Міноборони, згідно з порядком проведення призову під час мобілізації на особливий період, військовозобов’язані мають бути направлені на проходження медогляду ВЛК. Втім, це не стосується тих, хто має відстрочку чи бронювання.

«Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Втім, є винятки – військовозобов’язаним з бронюванням чи відстрочкою таки будуть проходити ВЛК, якщо вони:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з’явилася функція оформлення відстрочки для науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Для цього потрібно мати дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти – які саме, читайте тут.