Влада Непалу заборонила поодинці підкорювати Еверест

«Як я підкорила Еверест і не зробила з цього блог».

Висота Евересту становить майже 9 тис. метрів

У Непалі альпіністам більше не можна здійснювати сходження на гори поодинці. Заборона стосується і Евересту. Про це інформує Укрінформ.

Раніше поодинокі експедиції у гори були дозволені. Непальська влада заборонила поодинці підкорювати вершини перед початком весняного сезону сходжень для запобігання інцидентів.

Раніше у Непалі також обговорювали запровадження обмеження щодо віку альпіністів, що підкорюють Еверест. Це сталося після загибелі 85-річного альпініста Міна Бахадура Шерхана.