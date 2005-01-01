Влада Непалу заборонила поодинці підкорювати Еверест

СвітСофія Лазуркевич, сьогодні, 09:002280

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Влада Непалу заборонила поодинці підкорювати Еверест
Висота Евересту становить майже 9 тис. метрів

У Непалі альпіністам більше не можна здійснювати сходження на гори поодинці. Заборона стосується і Евересту. Про це інформує Укрінформ.

Раніше поодинокі експедиції у гори були дозволені. Непальська влада заборонила поодинці підкорювати вершини перед початком весняного сезону сходжень для запобігання інцидентів.

Раніше у Непалі також обговорювали запровадження обмеження щодо віку альпіністів, що підкорюють Еверест. Це сталося після загибелі 85-річного альпініста Міна Бахадура Шерхана.

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