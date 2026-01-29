У Колумбії в авіакатастрофі загинули 15 людей

На північному сході Колумбії розбився літак, на борту якого перебували політики країни. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири та екіпаж. Про це повідомили інформаційна агенція Reuters та телеканал CNN з посиланням на державну авіакомпанію Колумбії Satena.

Пасажирський літак Beechcraft 1900 вилетів з аеропорту Каміло Даса, що у місті Кукута, об 11:42 за місцевим часом, він мав приземлитися близько 12:05 у місті Оканья, але вже о 11:54 він втратив звʼязок диспетчерською службою. Внаслідок авіакатастрофи загинули 15 людей, які перебували на борту літака: 13 пасажирів та двоє членів екіпажу. Зокрема, у літаку перебував депутат Конгресу Колумбії Діогенес Кінтеро, його політична команда та кандидат у Конгрес Карлос Сальседо.

Літак, що зазнав авіакатастрофи, виявили у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен. Авіакомпанія Satena не повідомила причину падіння літака, але зазначила, що його аварійний маячок не був активований.

Reuters зауважує, що Beechcraft 1900 розбився у гірському регіоні, де вирощують листя коки, – сировину для виробництва кокаїну. Крім того, у цьому регіоні діють незаконні збройні угруповання.

