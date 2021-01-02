Внаслідок лобового зіткнення двох авто на Івано-Франківщині загинула 13-річна дівчина
Під час ранкової ДТП у селі Новоселиця Долинського району загинула 13-річна дівчина, ще четверо осіб отримали травми і зараз перебувають у лікарні. Аварія сталася близько 09:00, коли водійка «ВАЗ 21112» виїхала на зустрічну смугу, по якій їхало інше авто.
«Аварія сталася в селі Новоселиця, що в Долинському районі. У ДТП загинула мешканка села Лолин Долинського району 2007 року народження, ще четверо людей отримали тілесні ушкодженні та перебувають у лікувальному закладі. На місці працюють обласні слідчі, місцеві поліцейські, працівники ДСНС в Івано-Франківській області», – йдеться у повідомленні Нацполіції Івано-Франківської області.
За фактом ДТП поліція почала кримінальне провадження. Винуватці аварії загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Наразі поліцейські встановлюють деталі зіткнення.