Артилерія накрила людей у місті Білопілля

Росіяни в неділю, 18 червня, вчергове обстріляли Сумську область з артилерії. Зокрема, удари прийшлися по місту Білопілля, у якому внаслідок обстрілу загинули батько з дитиною, повідомили у прес-службі Сумської ОВА.

У коментарі «Суспільному» мер міста Юрій Зарко повідомив, що трагедія сталась близько 16:20. Артилерія влучила у центр міста, де, за попередньою інформацією, розташовані гуртожиток, кінотеатр та житловий будинок.

«Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках», – повідомив Юрій Зарко. Офіс генпрокурора повідомив, що загиблому хлопчику було 4 роки.

Наслідки російського обстрілу Білопілля. Фото Офісу генпрокурора

Нагадаємо, 17 червня на Харківщині окупанти керованою ракетою підірвали авто з двома волонтерами. Машина з людьми їхала у село Гур'їв. Обидва волонтери загинули.