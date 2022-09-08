34-річний водій самоката, після аварії потрапив до лікарні

У середу увечері, 7 вересня, у Львові зіткнулися два електросамокати. Одного з водіїв госпіталізувати з травмами до лікарні.

Як інформує 8 вересня прес-служба поліції, інцидент трапився на тротуарі біля перехрестя вулиць Любінська — Зоряна. За попередньою інформацією, 34-річний водій самоката, виїжджаючи та тротуар з пішохідного переходу, здійснив зіткнення з іншим електросамокатом, яким керував 15-річний львів‘янин. Як видно з фото поліції, один із самокатів належить до сервісів оренди.

Внаслідок зіткнення, 34-річний львів‘янин отримав травми. Чоловіка госпіталізували. Надалі цією справою займатиметься слідчо-оперативна група.