Водій автомобіля ЗАЗ від отриманих травм помер у лікарні

Внаслідок зіткнення із фурою Volvo поблизу Рогатина загинув 85-річний водій «Таврії». За версією поліції, водій ЗАЗ-110206 не вибрав безпечної швидкості і виїхав на смугу зустрічного руху.

ДТП на трасі Мукачево–Львів сталася близько 09:00 у середу, 27 жовтня. «На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП між населеними пунктами Черче та Підкамінь, що в Рогатинській територіальній громаді. Як попередньо встановили правоохоронці, 85-річний водій автомобіля ЗАЗ не вибрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Volvo-SH12, який рухався в зустрічному напрямку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

На місце ДТП викликали медиків, які забрали водія «Таврії» у лікарню, втім там він помер від отриманих внаслідок зіткнення травм. Правоохоронці перевірили водія вантажівки на стан сп’яніння – він був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження за через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.