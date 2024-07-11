У четвер, 11 липня, біля села Сомин Ковельського району сталася смертельна ДТП, в якій загинув 36-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, близько 14:10 з невідомих поки причин зіткнулися вантажівка КамАЗ та мікроавтобус Fiat Ducato. 36-річний водій останнього від отриманих травм помер, а його 42-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.