Пожежа на нафтобазі у Феодосії

В ніч на понеділок, 13 жовтня, ударні дрони атакували нафтобазу у місті Феодосія, що в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив окупаційний голова Криму Сєргей Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

«Ворожий БПЛА атакував нафтобазу у Феодосії. В результаті виникло займання. Постраждалих, за даними, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці», – написав Сєргей Аксьонов.

Водночас за даними місцевого моніторингового телеграм-каналу «Крымский ветер», внаслідок атаки загорілись щонайменше три резервуари. Повідомлялось, про велику кількість пожежних машин біля нафтобази.

Крім того, «Крымский ветер» повідомив, що в ночі під атаку також потрапила електропідстанція «Кафа» напругою 220 кВ, що є ключовим вузлом для енергопостачання Криму. Відомо, що поруч з електропідстанцією виникла пожежа. Однак точні наслідки атаки наразі невідомі.

Міноборони Росії заявило, що в ніч на понеділок, 13 жовтня, протиповітряна оборона нібито збила 40 ударних безпілотників в небі над Кримом.

Доповнено. За даними джерел «Радіо Свобода», об’єкти росіян у Криму уразили дрони СБУ та ССО. На електропідстанції «Кафа» пошкоджень зазнали силові трансформатори, диспетчерська, а також приміщення із захисною автоматикою, внаслідок чого розпочалися перепади напруги. Крім того, під атаку потрапила електропідстанція напругою 330 кВ «Сімферополь», там наслідки атаки уточнюються.

Зазначимо, що нафтобаза у Феодосії вдруге за сім днів потрапила під атаку. 6 жовтня внаслідок атаки безпілотників на нафтобазі також виникла пожежа.