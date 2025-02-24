Аварія сталася 18 вересня 2022 року у Рівненському районі

Гощанський районний суд виніс вирок 41-річному Андрію Коньку, який напідпитку скоїв смертельну ДТП. Обвинувачений на автомобілі Audi A6 виїхав на ліву смугу, де зіткнувся з Honda Accord. У результаті один чоловік загинув, ще один – тяжко травмувався. Винуватцю призначили 8 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 18 лютого, аварія сталася 18 вересня 2022 року поблизу села Дмитрівка Рівненського району. На той момент 39-річний водій автомобіля Audi А6 Андрій Конько виїхав на ліву смугу, де зіткнувся з попутнім легковиком Honda Accord.

Унаслідок ДТП травмувався 32-річний водій Honda, а його 47-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні.

Відомо, що обвинувачений Андрій Конько перебував напідпитку. Огляд у лікарні показав 2,21 проміле алкоголю в крові. Крім того, він уже був позбавлений водійського посвідчення за керування у нетверезому стані. Чоловік визнав свою провину частково.

Суддя Дмитро Пацко визнав Андрія Конька винним у порушенні ПДР у стані сп’яніння, що призвело до смерті одного потерпілого та спричинило тілесні ушкодження іншому (ч. 3 ст. 286-1 КК України) й призначив 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.