Водій BMW на смерть збив велосипедистку на Рівненщині
21-річному підозрюваному загрожує до восьми років тюрми
Між селами Березне та Моквин Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду автомобіля BMW загинула 55-річна велосипедистка. Про це у понеділок, 30 березня, повідомила пресслужба поліції області.
Аварія сталася 30 березня близько 08:40. За даними слідства, 21-річний водій BMW під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де збив 55-річну мешканку села Моквин, яка їхала велосипедом.
«Потерпіла загинула на місці події. Від удару її тіло розірвало на частини», – повідомили поліцейські.
Від удару велосипед загиблої деформувався (фото поліції)
Водій легковика, за результатами огляду, був тверезий. Наразі 21-річний мешканець села Хотин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.