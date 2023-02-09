ДТП легковика і велосипедиста сталася у селі Лани на Перемишлянщині

На Львівщині водій легковика відсудив 33 тис. грн у батьків 14-річного велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину дороги у темну пору без світловідбивачів та потрапив під колеса авто. Рішення про виплату водієві авто матеріальної шкоди у вересні ухвалив Перемишлянський районний суд, а в січні рішення в цій частині підтвердив апеляційний суд.

За матеріалами справи, ДТП сталася увечері 10 червня 2021 року близько 20:45 у селі Лани Львівського району. 14-річний велосипедист раптово виїхав на проїжджу частину дороги назустріч автомобілю Citroen C4 Picasso, не надавши переваги в русі, порушив Правила дорожнього руху, внаслідок чого відбулося зіткнення. Також неповнолітній їхав у темну пору доби на велосипеді, не обладнаному сигналом та світлоповертачами, без увімкненого ліхтаря (фари). У результаті хлопець отримав забої коліна та садна.

Експертиза оцінила ушкодження автомобіля Citroen C4 Picasso у суму майже 33 тис. грн. В авто було пошкоджено передній бампер та капот, розбите лобове скло. Водій подав позов про відшкодування йому матеріальної шкоди у такій сумі, а також 7 тис. грн моральної шкоди.

Рішенням Перемишлянського районного суду Львівської області від 13 вересня 2022 року позов водія задоволено частково. Призначено стягнути солідарно з матері та батька малолітнього на користь водія автомобіля майже 33 тис. грн матеріальної шкоди та 815 грн судового збору. На це рішення мама неповнолітнього подала апеляцію. Львівський апеляційний суд 17 січня залишив без змін рішення в частині суми матеріальної шкоди, яку батьки мають сплатити водію авто.