Якщо ДТП відбулось внаслідок погано стану дороги, відповідальність за таку аварію несе її балансоутримувач. Про це пише юридична компанія «Дорожній адвокат», посилаючись на відповідні висновки Верховного Суду.

Фактичні обставини справи

Під час руху дорогою водій в'їхав у вибоїну, втратив керування, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Вартість матеріальних збитків склала 296 тис. грн.

Водій подав позов до суду, в якому наголошував, що пошкодження автомобіля є наслідком бездіяльності територіальної Служби автомобільних доріг, яка не забезпечила належного технічного стану дорожнього покриття.

Водій вказав також на негативні наслідки у вигляді моральних страждань, яких він зазнав після пошкодження свого автомобіля. Відтак водій просив стягнути з відповідача на його користь майнову шкоду у розмірі 296 тис. грн та моральну шкоду у розмірі 30 тис. грн.

За результатами розгляду справи у місцевому та апеляційному судах вирішено стягнути зі Служби автомобільних доріг на користь водія майнову шкоду розмірі 233 тис. грн та моральної шкоди у розмірі 30 тис. грн.

Служба автомобільних доріг не погодилась з таким рішенням та подала до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, просила скасувати вказані судові рішення як протиправні.

Щодо відповідальності Служби автомобільних доріг

Відповідно до частини третьої статті 14, частини першої статті 16 Закону «Про дорожній рух» учасники дорожнього руху мають право на безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг вимогам безпеки руху. Водій має право на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг вимогам безпеки руху.

Відповідно до частини першої статті 24 Закону «Про дорожній рух» власники доріг або уповноважені ними органи несуть відповідальність за створення безпечних умов руху на дорогах, що знаходяться у їх віданні.

Судами встановлено, що органом державного керування автомобільними дорогами загального користування є територіальна Служба автомобільних доріг, на балансі якої перебувають усі автомобільні дороги загального користування у межах регіону.

Висновки Верховного Суду

Розглянувши матеріали справи, Верховний Суд з’ясував, що пошкодження автомобіля сталося внаслідок бездіяльності Служби автомобільних доріг, яка не забезпечила належного технічного стану дорожнього покриття.

Тому, на думку суду, саме територіальна Служба автомобільних доріг повинна відшкодувати потерпілому водію матеріальну шкоду, спричинену бездіяльністю служби. До того ж суд погодився з думкою місцевого та апеляційних судів, які вказали що Служба автомобільних доріг повинна також компенсувати водію його моральну шкоду.

За наслідками розгляду справи, Верховний Суд погодився з правомірністю стягнення зі Служби автомобільних доріг на користь водія майнової шкоди розмірі 233 тис. грн та моральної шкоди у розмірі 30 тис. грн. (Постанова від 26.01.2022 у справі №750/8507/18)

Таким чином, якщо ви втрапили в ДТП не зі своєї вини, а через неналежний стан автомобільних доріг, ви маєте право звернутися до власника чи утримувача дороги з вимогою щодо відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди. Зазначена у цій публікації правова позиція Верховного Суду підлягає застосуванню судами при розгляді подібних справ.