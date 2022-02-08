Посадовець департаменту ЖКГ Луцької міськради Сергій Гаврилюк в апеляційному суді скасував штраф за яму на дорозі. В грудні 2021 суд першої інстанції визнав його винним за неусунення ями на вулиці Ківерцівській у Луцьку, яка стала супутньою причиною аварії за участю трьох автомобілів. Втім, посадовець подав апеляцію, в якій просив закрити провадження через відсутність в його діях складу адмінправопорушення.

Згідно з постановою Луцького міськрайонного суду від 21 грудня, першого заступника директора департаменту ЖКГ Луцької міськради Сергія Гаврилюка притягнули до адмінвідповідальності за яму на дорозі. Зокрема, чоловік не вжив заходів, аби ліквідувати яму на вулиці Ківерцівській у Луцьку, яка 30 серпня 2021 року стала супутньою причиною аварії за участю трьох автомобілів.

Суд визнав Сергія Гарилюка винним у порушенні ч.4 ст. 140 КУпАП (порушення правил при утриманні автомобільних доріг) і призначив йому 850 грн штрафу.

З цим рішенням чоловік не погодився і подав апеляцію, у якій просив визнати незаконною постанову та закрити провадження через відсутність у його діях складу адмінправопорушення і закінчення строків притягнення до відповідальності.

Згідно з законодавством України, якщо аварія стається через незадовільний стан дороги, збитки власнику автомобіля повинен компенсувати балансоутримувач автошляху. Але, як зазначається у постанові, в матеріалах справи відсутня інформація про те, хто є балансоутримувачем вулиці Ківерцівської у Луцьку. Крім того, суд першої інстанції не встановив, яку саме посаду займав Сергій Гапончук на момент складання протоколу.

«Згідно письмових пояснень вбачається, що ним було вжито належним чином всіх необхідних заходів щодо попередження учасників дорожнього руху про наявність пошкоджень в дорожньому полотні шляхом встановлення відповідного дорожнього знаку (ямковість)», – зазначається в постанові.

Відтак суддя Віктор Гапончук скасував постанову про штраф та закрив провадження на підставі відсутності в діях посадовця складу адмінправопорушення. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.