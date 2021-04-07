Водій маршрутки заблокував проїзд автомобілю, бо запідозрив, що за кермом перебуває нетверезий чоловік

Водій львівської приміської маршрутки зупинив водія, який керував автомобілем під дією наркотиків. Водій заблокував автобусом рух автівці і викликав поліцію.

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, інцидент трапився увечері вівторка, 6 квітня. Водій приміської маршрутки №184а (вул. Щурата – смт Рудне) прямував в автопарк. На вулиці Польовій він побачив автомобіль Ford, водій якого неадекватно поводився на дорозі.

Водій маршрутки заблокував Ford автобусом і одразу викликав поліцію. Коли на місце події приїхали патрульні, то виявили, що 43-річний водій автомобіля справді був нетверезим за кермом.

Перевірка у медичному закладі показала, що водій автомобіля Ford керував машиною під дією метадону.

Окрім того, з’ясувалось, що у 2019 році чоловіка позбавили посвідчення водія на три роки за керування нетверезому стані. У 2021 році на водія винесли шість протоколів за нетверезе керування, а у березні суд знову позбавив його водійського посвідчення.

Тепер водію загрожує від 51 тис. грн штрафу за керування автомобілем у нетверезому стані та 20,4 тис. грн за керування машиною, будучи позбавленим водійських прав.

Додамо, що маршрут №184а обслуговує ПП «Рудно-Транс».